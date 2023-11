« Du sol au musée, parcours d’objets » Réfectoire de l’Hôpital de La Grave Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

« Du sol au musée, parcours d’objets » 17 novembre 2023 – 11 février 2024 Réfectoire de l’Hôpital de La Grave Entrée libre et gratuite

Une coopération étroite depuis 30 ans

L’exposition met en valeur les patrimoines UNESCO des villes de Toulouse et Hanoï, qui coopèrent depuis plus de 30 ans, notamment dans le domaine du patrimoine.

Elle est mise en place dans le cadre d’un projet de coopération qui a débuté en 2020, entre la Citadelle Thang Long de Hanoï et la Ville de Toulouse, qui consiste en des formations et du partage d’expertise en matière de gestion et valorisation patrimoniale.

Mettre en valeur les monuments et sites classés au patrimoine UNESCO

L’exposition « Du sol au musée, parcours d’objets » retrace l’historique de cette coopération entre les deux villes et présente les différents monuments et sites classés au Patrimoine UNESCO.

Elle donne aussi à voir les métiers et objets liés à la mise en valeur du patrimoine, en retraçant le parcours complet d’un objet depuis sa découverte dans le sol jusqu’à sa mise en vitrine dans un musée.

Une exposition identique est en ce moment mise en place dans les murs de la Citadelle de Thang Long, à Hanoï, de manière permanente (inaugurée en avril 2023).

Informations pratiques

Entrée gratuite

Ouverte du vendredi au dimanche, de 10h à 17h

L’exposition sera fermée pendant les vacances de Noël, du samedi 23 décembre 2023 au lundi 8 janvier 2024

L’exposition est disponible en trois langues : français, anglais et vietnamien

Réfectoire de l’Hôpital de La Grave rue du Pont Saint-Pierre Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

