Réévaluez votre potentiel commercial pour re-booster vos ventes ! SQY Cub, 31 mars 2022, Guyancourt.

Réévaluez votre potentiel commercial pour re-booster vos ventes !

SQY Cub, le jeudi 31 mars à 09:00

Après avoir été chahutés des mois par la crise sanitaire, les entrepreneurs ne manquent pas d’idées pour renouer avec la croissance ou l’accélérer. Cependant, par manque de temps, de ressources ou de compétences en interne, il peut être compliqué de structurer et dérouler des actions commerciales percutantes, adaptées à leurs offres et leur clientèle. Par ailleurs, le digital peut se révéler un allié précieux pour le chef d’entreprise et son équipe commerciale : encore trop sous-utilisé par les TPE-PME, c’est pourtant un outil accessible à tous, peu onéreux et adaptable aux besoins spécifiques de chaque secteur professionnel. A l’heure de la relance, réévaluer votre potentiel commercial peut ainsi faire toute la différence pour intensifier votre développement ou re-booster des ventes en berne. Cette animation aborde en détail les différentes étapes clés pour construire votre stratégie commerciale et faire du digital un accélérateur de votre croissance : Où en est mon entreprise ? État des lieux et définition de vos objectifs. Pourquoi et comment construire mon plan d’action sur mesure. Comment choisir des outils marketing et commerciaux pertinents dans mon contexte ? Avec quels indicateurs piloter l’exécution de mes actions commerciales ? Chaque point sera illustré par des cas concrets rencontrés sur le terrain. _Animé par Corinne LE GUERN, Associé Conseil de Digispin et experte en accompagnement stratégique. Elle conseille et accompagne depuis 12 ans des start-up, TPE et PME dans leur transformation et leur performance commerciale._

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Corinne LE GUERN, Associé Conseil de Digispin

SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines



