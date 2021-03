Bordeaux En ligne Bordeaux Réemploi Solidaire en Nouvelle Aquitaine avec l’Atelier d’éco Solidaire En ligne Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

En ligne, le vendredi 5 mars à 15:00

Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets (qui se tient fin novembre hors contexte sanitaire), l’ATELIER D’éco SOLIDAIRE, en partenariat avec la Maison éco-citoyenne et la Région Nouvelle Aquitaine, invite plusieurs acteurs du réemploi autour d’une table ronde. * Les thématiques abordées lors de ce webinar seront :

* les fonctions des ressourceries

* le rôle du réemploi solidaire dans la transition écologique

* l’inclusion sociale dans les ressourceries

* l’intérêt d’une ressourcerie dans un territoire

* la créativité => Intéressé(e) par la prévention des déchets, rejoignez cette visioconférence ici : [https://us02web.zoom.us/j/83553949075](https://us02web.zoom.us/j/83553949075) et posez vos questions en direct à nos intervenants * Fabrice Kaïd, Responsable régional du Réseau Renaître

* Nathalie Kaïd, Directrice de la création à l’ATELIER D’éco SOLIDAIRE

* Mathieu Salaberry, Recyclerie sportive

* Fabrice Suau, Tricycle enchanté

* Bernard Dumaz, AIMA Humanitaire **En ligne**

[**[https://us02web.zoom.us/j/83553949075](https://us02web.zoom.us/j/83553949075)**](https://us02web.zoom.us/j/83553949075)

Gratuit, sans inscription

