Réemploi et sur-cyclage : rencontre avec Artisans d’Avenir La Recyclerie, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

Proposer du nouveau avec de l’existant et célébrer la créativité et l’innovation avec Artisans d’Avenir et nos deux invités Sylvie Bétard et Arnold d’Alger !

Sylvie Bétard, co-fondatrice de la Réserve des Arts en 2008, et consultante fondatrice de l’Upcyclerie depuis 2012, est une spécialiste des relations entre l’art et l’écologie. Elle travaille avec des designers, des artisans et des entreprises spécialisées dans la transformation des matériaux pour imaginer comment les déchets peuvent être transformés pour être réutilisés et rendus désirables. Elle pourra nous inspirer sur la façon dont les artisans d’art peuvent exercer leur savoir-faire à partir de matériaux recyclés.

Arnold d’Alger, fondateur du Bazar d’Alger a choisi non pas de transformer, mais d’utiliser l’existant pour le rendre plus beau, plus contemporain, et surtout fidèle à l’univers graphique qu’il a créé. Arnold chine de la vaisselle et propose de la personnaliser. Il nous expliquera sa démarche et ses projets !

On vous attend avec impatience pour découvrir leurs astuces et expériences sur notre sujet du soir !

Programme

⏰ 18h30 interview :45 minutes de discussion avec nos invités et 20 minutes de questions/ réponses

⏰ 20h : Apéro à 20h ouvert à tous !

✋Evénement limité à 18h30 pour l’interview, sur inscription : 40 places ouvertes. Participation aux frais 5€ avec un verre offert – Gratuit avec le code OPEN sans verre offert

Puis ouvert à tous à partir de 20h sans verre offert

Pass sanitaire requis !

PASS SANITAIRE

Cet évènement est soumis au Pass sanitaire, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un test négatif de moins de 48h

Un certificat de rét

Animations -> Conférence / Débat

La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

4 : Simplon (221m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (245m)



Contact :La REcyclerie https://www.larecyclerie.com https://www.facebook.com/events/1111517765922825/ contact@larecyclerie.com

Animations -> Conférence / Débat Insolite;Paris nature

Date complète :

2021-10-06T18:30:00+02:00_2021-10-06T20:00:00+02:00

La REcyclerie