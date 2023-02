RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX, LE CAS D’EMMAÜS SAINT-JEAN DE LINIÈRE, 2 mars 2023, Le Mans .

RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX, LE CAS D’EMMAÜS SAINT-JEAN DE LINIÈRE

5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

2023-03-02 18:00:00 – 2023-03-02

Le Mans

Sarthe

Le jeudi 2 mars 2023 à 18h00 à La Fabrique-rêves de ville, entrée libre, venez assister à une conférence avec l’association angevine Matière grise et l’architecte François Terrien sur le réemploi des matériaux, le cas d’Emmaus Saint Jean de Linière. Explication de la démarche du réemploi des matériaux du concours jusqu’à la pose des matériaux pour le projet de la Communauté Emmaüs à Saint Jean de Linière. Sur le site du Sauloup à Saint-Jean-de-Linières, la communauté Emmaüs développe une activité de recyclage et de vente qui lui permet d’accueillir 60 compagnes et compagnons, soutenus par une centaine de bénévoles. Vecteur de solidarité et acteur de l’économie circulaire, la communauté souhaitait requalifier et étendre ses locaux. Le souhait de la communauté était de développer un projet faisant preuve d’exemplarité énergétique et environnementale, notamment peu consommateur en énergie et privilégiant le choix de matériaux naturels. Nous avons atteint ces objectifs par des choix constructifs : l’utilisation de matériaux issus du réemploi, de la paille, du métisse, etc. ; mais également par des choix techniques : utilisation de la géothermie, amélioration de la chaufferie existante, utilisation de l’inertie du sol. 61 tonnes de matériaux manufacturés ont été réemployées, ce qui équivaut à environ 1800 tonnes de matière vierge.

Réemploi des matériaux, le cas d’Emmaüs Saint-Jean de Linière

lafabrique@lemans.fr +33 2 43 47 46 40 https://www.lemansmetropole.fr/citoyen/la-concertation/la-fabrique/

Le Mans

dernière mise à jour : 2023-02-06 par