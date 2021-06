Paris Salle Béthanie Paris Réédition : Retraite de Carême dans Paris Salle Béthanie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 19 mars 2022 au jeudi 21 avril 2022 à Salle Béthanie

Retraite proposée pour tous ceux qui veulent vivre un temps fort durant le carême et cheminer vers Pâques à l’école de saint Luc. Cette retraite est animée et accompagnée par les accompagnateurs spirituels du groupe Raphaël. La retraite s’adaptera aux contraintes sanitaires notamment via des visio conférences et des partages en ligne. Chaque semaine il sera proposé aux retraitants inscrits : * un parcours de _lectio divina_ * des ateliers pour approfondir votre vie spirituelle en ville, * un temps de rencontre en groupe * un accompagnement personnel **Journée de lancement** Samedi 19 mars de 9h30 à 17h30 (apporter son pique nique personnel) **Soirées de 19h 30 à 21h 30** * 24 MARS 2022 * 30 MARS 2022 * 5 Avril 2022 * 11 AVRIL 2022 **Rencontre finale** 22 AVRIL 2022 de 19h30 à 21h30 **Inscriptions : en fonction des capacités d’accueil** [[https://forms.gle/frbuf6s5LbYr5PK39](https://forms.gle/frbuf6s5LbYr5PK39)](https://forms.gle/frbuf6s5LbYr5PK39)

Libre participation aux frais

A la rencontre du Christ à travers l’évangile de Luc. Salle Béthanie Rue du Grenier sur l’eau, 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T21:30:00;2022-03-30T19:30:00 2022-03-30T21:30:00;2022-04-05T19:30:00 2022-04-05T21:30:00;2022-04-11T19:30:00 2022-04-11T21:30:00;2022-04-21T19:30:00 2022-04-21T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Béthanie Adresse Rue du Grenier sur l'eau, 75004 Paris Ville Paris lieuville Salle Béthanie Paris