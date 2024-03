Réduisez vos tensions avec l’hypnose. Paris – La Défense Arena Nanterre, mercredi 27 mars 2024.

Réduisez vos tensions avec l’hypnose. Libérez le stress et les tensions du quotidien en travaillant sur les leviers qui permettront d’être plus confiant et efficace dans son travail. Mercredi 27 mars, 12h30 Paris – La Défense Arena

2024-03-27T12:30:00+01:00 – 2024-03-27T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T12:30:00+01:00 – 2024-03-27T16:30:00+01:00

Libérer le stress !

L’hypnose :

L’hypnose en entreprise est une pratique thérapeutique provoquant un état de conscience modifié pendant lequel l’individu est détendu tout en conservant une attention exclusive.

Une séance peut alors agir sur de nombreux troubles cognitifs comme les angoisses, le stress, le mal-être, etc.

NB: séance confidentielle et privé.

Paris – La Défense Arena Paris La Défense Arena Nanterre 92000 Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine Île-de-France

