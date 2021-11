Paris Espace Beauregard PARIS 75003 Paris REDUIRE LE STRESS par la PLEINE CONSCIENCE – Programme MBSR du Jeudi AM Espace Beauregard PARIS 75003 Paris Catégorie d’évènement: Paris

REDUIRE LE STRESS par la PLEINE CONSCIENCE – Programme MBSR du Jeudi AM Espace Beauregard PARIS 75003, 27 janvier 2022, Paris. REDUIRE LE STRESS par la PLEINE CONSCIENCE – Programme MBSR du Jeudi AM

du jeudi 27 janvier 2022 au dimanche 20 mars 2022 à Espace Beauregard PARIS 75003

### **75003.- 24 janv-24 mars 2022 : Jeudi 14h-16h30** – **Programme intensif MBSR Méditation Pleine Conscience** (8 séances 2h30 + 1 journée). Réduction du Stress par la Pleine Conscience : une expérience enseignante pour transformer sa relation au stress et apprendre les bases, fondements et état d’esprit de la Méditation Pleine Conscience MBSR. ### Des cours Découverte sont proposés avant de s’engager. ### Christiane Beaugé est Enseignante du Programme MBSR “Réduction du Stress basée sur la Pleine Conscience” ### Consulter le site pour plus de détails. ### Adressez un mail pour se renseigner et s’inscrire.

Sur inscription

Ce programme MBSR peut répondre à votre besoin : apprendre la Méditation Pleine Conscience et Réduire le stress par la Pleine Conscience Espace Beauregard PARIS 75003 Rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris Paris Quartier des Arts-et-Métiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T14:00:00 2022-01-27T16:30:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T16:30:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T16:30:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:30:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T16:30:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T16:30:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T16:30:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Espace Beauregard PARIS 75003 Adresse Rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris Ville Paris lieuville Espace Beauregard PARIS 75003 Paris