Réduction des Déchets aux Trois-Communes Espace de Proximité Nelson Mandela, 18 novembre 2021, Romainville.

Réduction des Déchets aux Trois-Communes

du jeudi 18 novembre au jeudi 2 décembre à Espace de Proximité Nelson Mandela

Opérationbs de collectes et ateliers de sensibilisation au réemploi sur le quartier des Trois-Communes, à Romainville L’objectif est de donner une seconde vie à tous vos objets du quotidien: vêtements, meubles (sauf matelas), appareils électriques, livres, jouets, outillages, bibelots, vaisselles etc., même usés, à réparer ou en panne. En parallèle de chaque collecte, le collectif organise un atelier participatif et gratuit 3 journées de coillecte et d’animation sont prévues, en lien avec la programmation de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets : – Jeudi 18 novembre(14h – 18h) : → Collecte (stands allée du Chemin Vert et devant l’Espace Mandela) → Ateliers Réparation d’appareils électriques – Jeudi 25 novembre (14h – 18h) : → Collecte (stands allée du Chemin Vert et devant l’Espace Mandela) → Ateliers Rénovation de mobilier (menuiserie + tapisserie) – Jeudi 2 décembre(14h – 18h) : → Collecte (stands allée du Chemin Vert et devant l’Espace Mandela) → Ateliers Brico-Déco-Récup (des décorations pour les fêtes ! )

Participation libre dans la limite des capacité d’accueil de l’Espace Mandela. Poissihbilité d’nscriptions préalable aux ateliers : directement auprès de l’Espace Mandela (01 49 20 93 67).

Opérationbs de collectes et ateliers de sensibilisation au réemploi sur le quartier des Trois-Communes, à Romainville, en lien avec la programmation de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

Espace de Proximité Nelson Mandela 6, rue Pierre-Brossolette 93230 Romainville Romainville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:00:00