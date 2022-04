REDOUT’BIKE Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes Hérault Les 14 et 15 mai prochain, la ville de Portiragnes organise son premier festival consacré exclusivement au vélo et à sa pratique. Implanté sur le front de mer de Portiragnes-plage, le festival est intitulé REDOUT’BIKE, évoquant ainsi la petite Plage tant renommée de la Redoute ! La bicyclette est sans aucun doute dans l’ADN de la commune à l’image de celle-ci, privilégiant les déplacements doux et respectueux de l’environnement. Portiragnes est une ville cyclable, elle est traversée par la véloroute du Canal des Deux Mers, ainsi que « l’Eurovélo 8 », itinéraire cycliste européen. Sans oublier notre piste cyclable, en bordure du Canal du midi, faisant le lien entre le village et la plage, qui est fréquentée par de nombreux cyclistes, cyclotouristes, vététistes… Il était temps d’avoir un évènement incontournable pour les mordus de vélos ! Bon pour la santé et le mental, respectueux de l’environnement, le vélo peut se pratiquer à tous les âges et à tous les niveaux. Il s’impose clairement comme l’un des moyens de transport du futur par excellence. Profitant des dernières innovations technologiques, le vélo à assistance électrique est en plein essor. La ville de PORTIRAGNES donne rendez-vous à tous les amoureux et les curieux de bicyclette pour une série de festivités et pour célébrer le vélo ! Totalement gratuit et ouvert à tous, sans exception, l’évènement REDOUT’BIKE promet de faire la part belle aux cyclistes et à leurs engins. Programme complet à consulter sur cette page. #TEMPSFORT Les 14 et 15 mai prochain, la ville de Portiragnes organise son premier festival consacré exclusivement au vélo et à sa pratique.

