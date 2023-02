Redouane Bougheraba – On m’appelle Marseille (Tournée) SUMMUM, 9 février 2023, GRENOBLE.

SUMMUM GRENOBLE rue Henri Barbusse Isere

Varion Productions (L2-1069545/3-1069546) présente CE SPECTACLE

Ceci n’est pas un film, mais un stand-up.

Redouane arrive dans les plus grandes salles près de chez vous, et pour la première fois en France il sera au milieu de tous ! Une scène centrale l’installera au plus près des spectateurs en créant ainsi le plus grand 1er rang du monde, venez vous faire vanner en 360 degrés !

Une expérience unique et inédite !

PMR : 0491609915

