Redouane Bougheraba – On m’appelle Marseille (Tournée) ARENA STADE COUVERT, 1 avril 2023 00:00, LIEVIN.

Redouane Bougheraba – On m’appelle Marseille (Tournée) Redouane Bougheraba. Un spectacle à la date du 2023-04-01 au 2023-12-16 20:00. Tarif : 28.0 48.0 euros.

ARENA STADE COUVERT LIEVIN Pas-de-Calais . EN ACCORD AVEC VARION PRODUCTIONS, NUITS D’ARTISTES (LIC 17584) presente : ce spectacle. Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire ,comme sa Provence natale!Premier marseillais du Jamel Comedy Club, acteur à l’affiche des Méchants de Mouloud Achour, ou encore de La Vie Scolaire de Grand Corps Malade et Medhi Idir, et humoriste chroniqueur phare de l’émission Clique de Mouloud Achour… Redouane se produit dans un spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public. Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes… Redouane Bougheraba

