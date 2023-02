REDOUANE BOUGHERABA Amnéville, 12 octobre 2023, Amnéville DESTINATION AMNEVILLE Amnéville.

REDOUANE BOUGHERABA

Rue des artistes Amnéville Moselle

2023-10-12 20:00:00 20:00:00 – 2023-10-12

Amnéville

Moselle

Amnéville

Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale !

Premier Marseillais du Jamel Comedy Club, au casting du film Me´chants de Mouloud Achour, ou encore de La Vie Scolaire de Grand Corps Malade et Medhi Idir, et humoriste chroniqueur phare de l’e´mission Clique de Mouloud Achour…Redouane se produit dans un spectacle ou` se me^lent autode´rision, improvisations et aparte´s de le´gende avec le public.

Il se raconte et dresse un portrait re´aliste de sa vie, avec des the`mes universels et d’actualité comme le mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes…

spectateurs@le-galaxie.com +33 3 57 56 68 95 https://www.le-galaxie.com/evenement/redouane-bougheraba/

Amnéville

dernière mise à jour : 2023-01-30 par DESTINATION AMNEVILLE