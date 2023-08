Performance dansée déambulatoire Redon – départ pont de la ville Redon, 17 septembre 2023, Redon.

Performance dansée déambulatoire Dimanche 17 septembre, 14h00 Redon – départ pont de la ville

« Une étrange procession ? Une conférence sur l’eau ? Un nouveau jeu de lancer de poids ? Une visite guidée des rives ? Un rite de purification ? Une plongée collective dans le paysage ? En tout cas, une invitation à déambuler et se laisser couler au fil de l’eau en suivant la voix et les corps des danseuses. »

L’eau que tu bois a connu la mer invite le public à faire l’expérience d’une nouvelle relation sensible à l’eau, celle qui circule au cœur de chaque cellule comme au cœur de nos imaginaires, celle qui coule au dehors et fabrique les paysages que nous habitons, celle que l’on pollue et celle qui purifie, celle qui nous traverse et charrie avec elle toute notre mémoire individuelle et collective, celle que l’on boit et celle dans laquelle on plonge.

Redon – départ pont de la ville Pont de la ville 35600 Redon Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.celineauclair.fr [{« link »: « https://celineauclair.fr/creation/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:45:00+02:00

Céline Robineau