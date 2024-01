Festival JOURS de CLOWNS / SPECTACLE “ Ouille Ouille Ouille… qui trop embrouille !!! ” P’tit théâtre de Redon, Redon, samedi 10 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 17:30:00

fin : 2024-02-10 18:30:00

Et si on parlait avec légèreté & profondeur de développement personnel en clown et en musique ?

Avec Kristof Morin

.

P’tit théâtre de Redon, 4 Quai Robert Surcouf

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne assolarotonde@gmail.com



L’événement Festival JOURS de CLOWNS / SPECTACLE “ Ouille Ouille Ouille… qui trop embrouille !!! ” Redon a été mis à jour le 2024-01-17 par OT – PAYS DE REDON