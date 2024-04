Redirection urbaine Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Redirection urbaine Esquissons ensemble des idées pour faire la ville en accord avec les limites planétaires Jeudi 11 avril, 18h00 Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire Entrée libre et gratuite

Début : 2024-04-11T18:00:00+02:00 – 2024-04-11T20:00:00+02:00

À partir de visites et de témoignages concrets, autour d’actions bien réelles à travers le monde, Sylvain Grisot propose d’échanger ensemble sur 6 grands chantiers – la canopée, le temps, le bâti, l’espace urbain, le foncier et le territoire – et ainsi tenter collectivement d’esquisser des pistes pour avancer.

Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de dixit.net, initie des espaces d’échanges sur les chantiers de l’adaptation de nos territoires

Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire 28 rue fouré 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Centre culturel d'architecture, la Maison régionale de l'architecture des Pays de la Loire est une plateforme collaborative de recherche, de créativité et d'action, adossée aux acteurs et aux dynamiques transversales de son territoire, autour de deux échelles, celle du paysage urbain/naturel et de l'architecture.

Implantée à Nantes mais opérante sur l’ensemble du territoire régional, elle s’affirme dans sa dimension de ressources, de réflexions, de diffusion et d’actions, afin d’apporter une contribution utile à la définition de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme comme des activités d’intérêt public.

La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire anime un espace situé rue Fouré, quartier Madeleine Champs-de-Mars.

Une sélection d’ouvrages autour de l’architecture, du paysage, de l’urbanisme et des territoires est disponible à la vente.

