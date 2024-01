Rédiger un CV efficace Cité des sciences et de l’Industrie Paris, jeudi 22 février 2024.

Rédiger un CV efficace 14h-17h. Un atelier pour parfaire votre CV et optimiser vos chances d’obtenir un entretien ! Jeudi 22 février, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T14:00:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T14:00:00+01:00 – 2024-02-22T17:00:00+01:00

Apprenez à rédiger un CV efficace, dans sa forme (présentation, nombre de pages, photo,…) comme dans son contenu (accroche, rubriques,…) qui augmente vos chances d’obtenir un entretien ! Vous pouvez travailler directement sur votre propre document pendant l’atelier. Pensez à vous munir de votre CV, si vous en avez un, en version numérique et si possible également en version papier.

Accès gratuit sur inscription à l’issue d’un entretien (sur place ou à distance).

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.