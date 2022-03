Réderie semi-nocturne salle des fêtes de Morlancourt Morlancourt Catégories d’évènement: Morlancourt

Somme

Réderie semi-nocturne salle des fêtes de Morlancourt, 3 septembre 2022, Morlancourt. Réderie semi-nocturne

salle des fêtes de Morlancourt, le samedi 3 septembre à 15:30

REDERIE EN SEMI-NOCTURE DE 15 h 30 à 21 h 00 rue de l’église – emplacement gratuit mais sous réservation. Manifestations organisée par la commune conjointement avec le comité des fêtes de Morlancourt et sous réserve de l’évolution covid-19. Contact : Bernadette RICQ – [j.ricq@orange.fr](mailto:j.ricq@orange.fr) – 06.83.11.11.65

emplacement gratuit mais sur réservation

rue de l’église – 80300 Morlancourt salle des fêtes de Morlancourt rue de l’église – 80300 Morlancourt Morlancourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-03T15:30:00 2022-09-03T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morlancourt, Somme Autres Lieu salle des fêtes de Morlancourt Adresse rue de l'église - 80300 Morlancourt Ville Morlancourt lieuville salle des fêtes de Morlancourt Morlancourt Departement Somme

salle des fêtes de Morlancourt Morlancourt Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlancourt/

Réderie semi-nocturne salle des fêtes de Morlancourt 2022-09-03 was last modified: by Réderie semi-nocturne salle des fêtes de Morlancourt salle des fêtes de Morlancourt 3 septembre 2022 Morlancourt salle des fêtes de Morlancourt Morlancourt

Morlancourt Somme