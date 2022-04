Réderie Fontaine-sur-Somme Fontaine-sur-Somme Catégories d’évènement: Fontaine-sur-Somme

Somme

Réderie Fontaine-sur-Somme, 12 juin 2022, Fontaine-sur-Somme. Réderie Fontaine-sur-Somme

2022-06-12 – 2022-06-12

Fontaine-sur-Somme Somme Fontaine-sur-Somme Le café “La Claire Fontaine” organise sa première réderie. 1€ le mètre

Pensez à votre pièce d’identité pour l’inscription. Buvette et restauration sur place. Le café “La Claire Fontaine” organise sa première réderie. 1€ le mètre

Pensez à votre pièce d’identité pour l’inscription. Buvette et restauration sur place. Le café “La Claire Fontaine” organise sa première réderie. 1€ le mètre

Pensez à votre pièce d’identité pour l’inscription. Buvette et restauration sur place. pixabay

Fontaine-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Fontaine-sur-Somme, Somme Autres Lieu Fontaine-sur-Somme Adresse Ville Fontaine-sur-Somme lieuville Fontaine-sur-Somme Departement Somme

Fontaine-sur-Somme Fontaine-sur-Somme Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-sur-somme/

Réderie Fontaine-sur-Somme 2022-06-12 was last modified: by Réderie Fontaine-sur-Somme Fontaine-sur-Somme 12 juin 2022 Fontaine-sur-Somme Somme

Fontaine-sur-Somme Somme