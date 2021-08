Hangest-sur-Somme Hangest-sur-Somme Hangest-sur-Somme, Somme Réderie d’Hangest-sur-Somme Hangest-sur-Somme Hangest-sur-Somme Catégories d’évènement: Hangest-sur-Somme

Hangest-sur-Somme Somme Hangest-sur-Somme Rendez-vous le dimanche 5 septembre pour la réderie d’Hangest-sur-Somme organisée par l’Amicale Hangestoise.

Elle aura lieu dans la rue Cahos. Buvette et restauration sur place,

Restauration à emporter sans pass sanitaire.

Brocante de 7h30 à 17h Informations pratiques :

Installation des exposants de 6h à 7h30

Véhicules interdits sur place, remorques autorisées

1€ le mètre à régler sur place

