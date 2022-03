Réderie de Picquigny Picquigny, 12 juin 2022, Picquigny.

Réderie de Picquigny Picquigny

2022-06-12 – 2022-06-12

Picquigny Somme Picquigny

Grande réderie, le retour !

A l’occasion de la fête locale prévue le 11 et 12 juin, la réderie et ses plus de 300 fidèles retrouvera sa place dans le cœur du village.

Les inscriptions sont gratuites et sont d’ores et déjà disponible en mairie pour les habitants de la commune.

+33 3 22 51 40 31

Picquigny

