Le Club Varennes Assistance Radio organisera sa 26e réderie-brocante, le 1er mai 2022. Les réservations des espaces se font par téléphone ou par mail. Les emplacements sont gratuits. Une restauration et buvette seront proposées sur place.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T08:00:00 2022-05-01T17:00:00

