Redécouvrons l'histoire et le sens (mé)connu des œuvres de la Collégiale Collégiale Saint-Sylvain Levroux

Levroux

Redécouvrons l'histoire et le sens (mé)connu des œuvres de la Collégiale Collégiale Saint-Sylvain, 18 septembre 2021, Levroux.

Collégiale Saint-Sylvain, le samedi 18 septembre à 16:30 Figés dans le temps, les œuvres d’art conservées à Levroux ont une histoire et servaient à faire véhiculer des messages. Venez découvrir leurs secrets. Collégiale Saint-Sylvain Place de l’Hôtel-de-Ville 36110 Levroux Levroux Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

