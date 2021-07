Redécouvrons Caen (rando tout public) Caen, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Caen.

Redécouvrons Caen (rando tout public) 2021-07-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-13 15:00:00 15:00:00 Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand

Caen Calvados

Dans le cadre de l’exposition « L’Art des sentiers métropolitains », la marche devient urbaine avec des randonnées « découverte » des territoires. La pratique de la randonnée urbaine émerge aussi à Caen.

Un itinéraire test est proposé le 13 juillet à réaliser en groupe afin de regarder le territoire autrement et le découvrir sous la forme d’ un circuit de 9 kilomètres au gré de lieux d’histoire et d’éléments du patrimoine en passant par des endroits propices à la quiétude et la fraicheur.

Ce sera l’occasion de repérer différents aménagements en matière de loisirs et de convivialité (pétanque, disgolf, molky, équilibre sur sangle..) mais aussi d’observer de nombreuses initiatives de transition écologique (éco pâturage, fauche tardive..).

Départ du petit parking de la vallée des Jardins à 10h et retour au niveau du Pavillon vers 15h pour la visite de l’exposition « L’art des Sentiers Métropolitains ».

Vous pourrez nous faire partager vos avis ou suggestions à l’issue de cette expérience.

Tout public. Enfants accompagnés. Apporter un pique-nique. Crème solaire, bouteille d’eau, chaussures et tenue adaptées à prévoir. Sous réserve des conditions sanitaires et de la météo.

Sur inscription via Hello asso, par mail : inscription@lepavillon-caen.com ou au 02.31.83.79.29

