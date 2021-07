Genève MEG Genève Redécouvrir les classiques : rencontre autour de Marcel Mauss MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Dans le cadre de sa réorientation stratégique, le MEG interroge la pratique ethnologique. Jean-François Bert qui a préfacé la nouvelle édition de l’«Essai sur le don» de Marcel Mauss (Flammarion, 2021) insiste sur la portée profondément subversive de son anthropologie, en particulier son «courage de comparer» (Labor et Fides, 2021). Cette rencontre sera l’occasion de revenir sur la manière dont Mauss pensa aussi l’importance des collections ethnographiques. Un retour au classique au moment où la question de l’origine des collections et de leur éventuelle restitution nous interpelle. Places limitées et réservation obligatoire par mail à [[publics.meg@ville-ge.ch](mailto:publics.meg@ville-ge.ch)](mailto:publics.meg@ville-ge.ch), en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

