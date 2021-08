Charleville-Mézières Basilique Notre-Dame d'Espérance Ardennes, Charleville-Mézières (Re)découvrez librement un chef-d’œuvre du style gothique flamboyant en Ardennes Basilique Notre-Dame d’Espérance Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

### Admirez la splendeur de l’architecture gothique et des vitraux modernes de la basilique Notre-Dame d’Espérance. Cette basilique est un chef-d’œuvre du style gothique flamboyant, classé au titre des Monuments historiques. Les vitraux colorés de René Dürrbach, qui se déploient sur plus de 1000 m² de verrières, éblouissent le visiteur et offrent un splendide exemple du renouveau de l’art sacré au XXe siècle. L’édifice est à découvrir en visite libre. Des plaquettes explicatives permettent de mieux apprécier les vitraux.

Gratuit. Entrée libre.

