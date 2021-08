Longeville-en-Barrois Église Saint-Hilaire Longeville-en-Barrois, Meuse (Re)découvrez l’histoire de l’église construites aux XVe et XVIe siècles Église Saint-Hilaire Longeville-en-Barrois Catégories d’évènement: Longeville-en-Barrois

Meuse

Église Saint-Hilaire, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

Visite guidée de l’église Saint-Hilaire et de l’exposition retraçant l’histoire de l’édifice et les travaux qui y ont été réalisés. Église Saint-Hilaire Rue de l’orme, 55000 Longeville-en-Barrois Longeville-en-Barrois Meuse

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

