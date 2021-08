Ammerschwihr Ammerschwihr Ammerschwihr, Haut-Rhin (Re)découvrez les vins de notre domaine Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Ammerschwihr Haut-Rhin EUR Katia et Etienne Simonis vous invitent à la bonne franquette à déguster les vins de leur domaine ! Prenez place autour d’une table, installée en toute convivialité dans la cour du domaine, et laissez-vous guider par votre curiosité ! En plein air, sans réservation, sans chichi ni pass sanitaire (limité à 49 personnes). Venez déguster en toute convivialité les vins du Domaine en plein air +33 3 89 47 30 79 Katia et Etienne Simonis vous invitent à la bonne franquette à déguster les vins de leur domaine ! Prenez place autour d’une table, installée en toute convivialité dans la cour du domaine, et laissez-vous guider par votre curiosité ! En plein air, sans réservation, sans chichi ni pass sanitaire (limité à 49 personnes). dernière mise à jour : 2021-07-30 par

