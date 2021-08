Roches-sur-Marne Musée de l'École d'Autrefois Haute-Marne, Roches-sur-Marne (Re)découvrez l’école d’autrefois Musée de l’École d’Autrefois Roches-sur-Marne Catégories d’évènement: Haute-Marne

Roches-sur-Marne

(Re)découvrez l’école d’autrefois Musée de l’École d’Autrefois, 19 septembre 2021, Roches-sur-Marne. (Re)découvrez l’école d’autrefois

Musée de l’École d’Autrefois, le dimanche 19 septembre à 14:00 4€ adulte ; 3€ par enfant de 4 à 17 ans. Visite guidée à 15h.

Sur 500m², amusez-vous autour des ateliers d’écriture au porte-plume et des jeux d’antan tels que le palet ou le billard chinois à la disposition de ceux qui veulent mesurer leur dextérité. Musée de l’École d’Autrefois 66 rue Henri Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne Roches-sur-Marne Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Roches-sur-Marne Autres Lieu Musée de l'École d'Autrefois Adresse 66 rue Henri Pouilly, 52410 Roches-sur-Marne Ville Roches-sur-Marne lieuville Musée de l'École d'Autrefois Roches-sur-Marne