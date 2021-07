Strasbourg Parc de la Citadelle Bas-Rhin, Strasbourg (Re)découvrez le poumon du quartier de l’Esplanade Parc de la Citadelle Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

(Re)découvrez le poumon du quartier de l’Esplanade Parc de la Citadelle, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Strasbourg. (Re)découvrez le poumon du quartier de l’Esplanade

Parc de la Citadelle, le vendredi 17 septembre à 14:00

### Laissez-vous guider pour découvrir l’histoire du Parc de la Citadelle. Lieu de prédilection des sportifs, le parc est aussi un héritage de notre passé et fait partie de notre patrimoine. Mais qui connaît son histoire ? À l’écart de l’agitation et du bruit, venez (re)découvrir le poumon du quartier de l’Esplanade. Cette visite est adaptée à un public scolaire. La réservation est obligatoire pour le groupe.

Sur réservation obligatoire pour les groupes scolaires. 100€ TTC pour le groupe.

Laissez-vous guider pour découvrir l’histoire du Parc de la Citadelle. Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 67000 Strasbourg Strasbourg Esplanade Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc de la Citadelle Adresse Parc de la Citadelle, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Parc de la Citadelle Strasbourg