Bourmont Village de Bourmont Bourmont, Haute-Marne (Re)découvrez le patrimoine d’une « petite cité de caractère » Village de Bourmont Bourmont Catégories d’évènement: Bourmont

Haute-Marne

(Re)découvrez le patrimoine d’une « petite cité de caractère » Village de Bourmont, 18 septembre 2021, Bourmont. (Re)découvrez le patrimoine d’une « petite cité de caractère »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village de Bourmont Gratuit. Accueil place de la Mairie ou hall de la Mairie. Visite libre et documentée des 2 églises de Bourmont de 14h à 18h le samedi et le dimanche. Visite libre du Parc des Roches, classé « Jardin Remarquable ».

Perchée sur un éperon rocheux, Bourmont, « petite cité de caractère », possède un riche passé dont témoigne son patrimoine. Village de Bourmont 16 rue du Général Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Bourmont Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourmont, Haute-Marne Autres Lieu Village de Bourmont Adresse 16 rue du Général Leclerc, 52150 Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon Ville Bourmont lieuville Village de Bourmont Bourmont