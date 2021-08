Neufchâteau Cinéma Le Scala Neufchâteau, Vosges (Re)découvrez l’ancien théâtre du centre de Neufchâteau Cinéma Le Scala Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

### Découvrez l’ancien théâtre et cinéma Le Scala, construit au XIXe siècle dans une aile de l’ancien couvent des Augustines. Dans une partie de l’ancien couvent des Augustines fut établi en 1828 un théâtre à l’italienne. Entièrement restauré entre 1891 et 1893 par l’artiste Gaston Save, un cinéma se substitua au théâtre de 1925 jusqu’à sa fermeture en septembre 2018. Profitez de cette journée pour (re)découvrir ce lieu riche en Histoire dans lequel un siècle de séances se sont déroulées !

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

