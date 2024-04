Redécouvrez l’aligoté RD 978 Couches, samedi 6 avril 2024.

Redécouvrez l’aligoté RD 978 Couches Saône-et-Loire

Quoi de plus beau que quelques produits à grignoter et quelques généreuses gouttes d’Aligoté issus des différents sols du Couchois…Les gras, les secs, les fruités, les souples, les arômatiques, autant de variantes que de parcelles ou de « pattes » de vignerons…une escapade en compagnie de ce mal aimé et une découverte du sous-sol des Côtes du Couchois pour mieux comprendre l’influence du trias et du jurassique sur les vins de terroirs. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 12:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

RD 978 Château de Couches

Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté julie.poelaert@chateaudecouches.com

L’événement Redécouvrez l’aligoté Couches a été mis à jour le 2024-04-03 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)