Porte des Allemands, le samedi 18 septembre à 17:30

### Une sélection de musiciens de l’AICOPI vous propose un voyage musical dans l’histoire et la géographie de la région avec la mandoline. Le public pourra découvrir (ou ré-découvrir) cet instrument emblématique de l’immigration. Apportée par les Italiens et Polonais venus travailler dans la métallurgie et les mines, la mandoline s’est toujours adaptée aux différents styles musicaux et époques. Aujourd’hui, elle vit un vrai essor en France, en Europe et dans le monde, avec un éventail de possibilités techniques et expressives. Un concert commenté présentera la mandoline et sa famille dans une performance ludique et dynamique.

Gratuit. Sur inscription.

Porte des Allemands Boulevard André Maginot, 57000 Metz



