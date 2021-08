Redécouvrez la bande-dessinée à travers deux expositions Musée de la Bande Dessinée, 18 septembre 2021, Angoulême.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Bande Dessinée

### La Cité vous propose deux journées thématiques autour des expositions « Picasso et la bande dessinée » le 18 septembre et « Kubuni, bandes dessinées d’Afrique.s » le 19 septembre. Dédicaces, regards croisés, jeux et visites guidées sont au programme. Programme définitif à découvrir sur le site : [http://www.citebd.org](http://www.citebd.org).

Gratuit. Réservation obligatoire pour les évènements. Entrée libre au musée.

Musée de la Bande Dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente



