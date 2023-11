Redécouvrez Franz Kafka avec Albert Camus Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Redécouvrez Franz Kafka avec Albert Camus Librairie Le Divan Paris, 1 décembre 2023, Paris. Le vendredi 01 décembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Reiner Stach à l’occasion de la parution du deuxième volume de la biographie « Kafka : Le Temps de la connaissance » aux Éditions du Cherche Midi. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir Kafka tome 2 : le temps de la connaissance publié aux Éditions Cherche Midi. Reiner Stach est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus éminents spécialistes de Franz Kafka. Après avoir collaboré à l’édition de ses œuvres complètes, il commence dès 1996, l’écriture de cette somme biographique. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

DR Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Librairie Le Divan Adresse 203 rue de la Convention Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Le Divan Paris latitude longitude 48.8367009902544,2.29862202997256

Librairie Le Divan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/