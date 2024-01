Redécouvrez Colette & Rachilde avec Martine Reid Librairie Delamain Paris, mardi 23 janvier 2024.

Le mardi 23 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Martine Reid autour des romans de Rachilde « La Tour d’amour » et « Monsieur Vénus » et de la biographie « Colette avant Colette » aux Éditions Gallimard et aux Éditions Folio.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir “Colette avant Colette” & “La Tour d’amour” aux Éditions Gallimard et “Monsieur Vénus” aux Éditions Folio.

A l’occasion de la sortie de sa biographie de Colette et la publication de deux textes de Rachilde aux Éditions Gallimard et Folio, Martine Reid animera une rencontre autour de ces deux grandes autrices du 20e siècle dont les oeuvres ont marqué leur époque.

Martine Reid est professeure émérite de littérature à l’Université de Lille. Elle est spécialiste de la littérature du 19e siècle et tout particulièrement de la littérature écrite par les femmes, à toutes les époques.

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

Francesca Mantovani