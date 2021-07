Sélestat Église Saint-Georges Bas-Rhin, Sélestat (Re)découvrez cette dame de pierre et de verre Église Saint-Georges Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

(Re)découvrez cette dame de pierre et de verre Église Saint-Georges, 18 septembre 2021, Sélestat. (Re)découvrez cette dame de pierre et de verre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Georges

### Découvrez les grandes étapes de construction de cet édifice gothique ainsi que les précieux vitraux qu’il abrite à travers une visite guidée. Presque 300 ans furent nécessaires à l’édification de ce monument gothique, situé à proximité immadiate de l’église Sainte-Foy. Son histoire et ses trésors vous seront présentés durant cette visite guidée.

Gratuit. Limitée à 20 personnes. Durée: +/- 45 min

Découvrez les grandes étapes de construction de cet édifice gothique, ainsi que les précieux vitraux qu’il abrite à travers une visite guidée. Église Saint-Georges Parvis Saint-Georges, 67600 Sélestat Sélestat Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Église Saint-Georges Adresse Parvis Saint-Georges, 67600 Sélestat Ville Sélestat lieuville Église Saint-Georges Sélestat