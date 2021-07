Entrange Cité Chapelle Saint-Hubert Entrange Cité, Moselle (Re)découvrez cette chapelle illuminée par ses vitraux Art déco Chapelle Saint-Hubert Entrange Cité Catégories d’évènement: Entrange Cité

Visite libre de la chapelle Saint-Hubert. Profitez d’une exposition photo, d’un atelier « Art déco », de quiz pour les enfants et d’une démonstration et initiation au tir à l’arc. Chapelle Saint-Hubert 8 Rue de la Chapelle, 57330 Entrange Entrange Cité Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

