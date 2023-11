Redécouvrez Albert Camus avec Alice Kaplan Librairie Compagnie Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Alice Kaplan à l’occasion de la parution de ses essais » En quête de l’Étranger » & « L’état de peste » aux Éditions Gallimard.

Au programme : discussion, signature

Venez découvrir En quête de l’Étranger & L’état de peste publiés aux Éditions Gallimard.

Retour sur l’œuvre de Camus à travers le travail d’Alice Kaplan à l’occasion des 110 ans de la naissance d’Albert Camus.

En quête de l’Étranger observe d’abord l’écrivain au travail, accompagne l’auteur mois après mois, pour entendre l’histoire du roman de son point de vue. En quête de L’Étranger n’est pas une interprétation de plus : c’est la vie du roman.

L’État de peste est un essai précis et original, écrit à 4 mains, dans un dialogue entre les États-Unis et la France, le passé et le présent, la maladie et la guérison.

Professeure à l’université de Yale aux Etats-Unis, Alice Kaplan est spécialiste de littérature française du XXe siècle et des transferts culturels entre les États-Unis et la France.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

Contact : https://tinyurl.com/Lisez-AliceKaplan b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

Catherine Hélie