Redécouverte sonore 61-63 Rue de la Paperie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou Plein Pont, France Pays de la Loire Saint-Barthélemy-d’Anjou, samedi 4 mai 2024.

Redécouverte sonore La Maison de l’environnement de la ville d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 4 mai, 14h30 61-63 Rue de la Paperie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou Plein Pont, France Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T14:30:00+02:00 – 2024-05-04T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T14:30:00+02:00 – 2024-05-04T17:30:00+02:00

ATELIER ART ET NATURE

Munis de vos oreilles, de micros et d’enregistreurs, partez avec les artistes du Groupe ZUR pour une balade d’identification et de glanage de sons dans le parc des Ardoisières. Atelier d’écoute puis de création sonore partagée. Avec le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

Samedi 4 Mai DE 14H30 À 17H30

Jard’In ZUR, 61-63 rue de la Paperie, Saint-Barthélémy-d’Anjou

Tout public – Gratuit

Inscriptions : info@groupe-zur.com – 02 41 79 82 72

61-63 Rue de la Paperie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou Plein Pont, France Pays de la Loire 61-63 Rue de la Paperie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou Plein Pont, France Pays de la Loire Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « info@groupe-zur.com »}] [{« link »: « mailto:info@groupe-zur.com »}]