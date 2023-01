Redécouverte du château et légendes Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’Évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Redécouverte du château et légendes Bagnoles de l’Orne Normandie, 18 mars 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie . Redécouverte du château et légendes Allée Aloïs Monnet Départ devant le château, côté fontaine Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet

2023-03-18 14:30:00 – 2023-03-18 16:30:00

Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie

Orne Habitués ou simple voyageurs de passage, venez découvrir ou redécouvrir l’emblématique château de la Roche Bagnoles et les légendes qui l’entourent. Visite ludique et personnalisée, prenons le temps de découvrir autrement. Durée: environ 2h. Départ: Château, escaliers côté fontaine. Informations complémentaires : balade dans le parc du château – niveau de difficulté : facile Habitués ou simple voyageurs de passage, venez découvrir ou redécouvrir l’emblématique château de la Roche Bagnoles et les légendes qui l’entourent. Visite ludique et personnalisée, prenons le temps de découvrir autrement. Durée: environ 2h. Départ: Château, escaliers côté fontaine. Informations complémentaires : balade dans le parc du château – niveau de difficulté : facile Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Bagnoles de l'Orne Normandie Orne Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l'Orne Normandie Departement Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnoles-de-lorne-normandie/

Redécouverte du château et légendes Bagnoles de l’Orne Normandie 2023-03-18 was last modified: by Redécouverte du château et légendes Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie 18 mars 2023 Allée Aloïs Monnet Départ devant le château Bagnoles de l'Orne Normandie côté fontaine Bagnoles de l'Orne Normandie Orne Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne