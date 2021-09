Redécouverte du Château du Guildo – Expositions Château du Guildo, 18 septembre 2021, Créhen.

**Les expositions** **Microsculpture, Portraits d’insectes signés Levon Biss** Le photographe britannique Levon Biss pose un regard neuf et hors du commun sur les insectes. Née de la collaboration entre le photographe et le muséum d’histoire naturelle de l’Université d’Oxford, cette série de 22 portraits agrandis superbement éclairés immortalise à grande échelle et en haute résolution la forme microscopique et les adaptations évolutives des insectes. Cette exposition, présentée en plein air aux abords du château du Guildo, offre la possibilité de suivre un parcours en plein air dans un cadre extraordinaire. _Dernier week-end pour voir cette exposition._ **La construction en pierre au Moyen-Age** Histoire des techniques, histoire des styles, histoire sociale et histoire économique, le thème de la construction permet une approche de différentes facettes de la société médiévale, au-delà de la lecture des monuments. L’exposition est riche d’iconographies médiévales et les textes prennent en compte les découvertes les plus récentes sur le sujet. Ce travail est réalisé sous la direction scientifique de Marie-Pierre Baudry, docteur en archéologie médiévale, spécialiste de l’archéologie du bâti. (Conception : Scop Atemporelle. Acquisition : Conseil départemental des Côtes d’Armor). **L’histoire du Guildo vue par les archéologues** Une exposition temporaire, dans la tour nord-ouest du château présente le travail archéologique et les découvertes au château. Elle explique comment les différentes disciplines archéologiques, au cours des 20 années de fouille, ont permis petit à petit d’éclairer le fonctionnement et l’évolution de la vie au château.

Entrée libre, passe sanitaire obligatoire.

Le chantier du château du Guildo touche à sa fin. Un nouveau parcours permanent d’interprétation et des dispositifs de médiation adaptés aux personnes déficientes visuelles sont à découvrir.

