Redécouverte du Château du Guildo – animations, sorties nature et ateliers Château du Guildo, 18 septembre 2021, Créhen.

**Les animations, sorties nature et ateliers** **Découverte de l’application de médiation numérique (version 0) du Château du Guildo** Par le laboratoire Design et Pratiques numériques de l’EESAB – antenne de Rennes. _Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h._ **Animation nature autour des insectes et autres invertébrés** Une proposition de la Maison pêche et nature de Jugon-les-Lacs _Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15h_ Public familial – Durée indicative 2h – Pour un groupe de 20 à 25 personnes maximum. **Conférence et sortie nature « Face à phasme »** Insectes discrets et fascinants, les phasmes sont les rois du mimétisme. Si la plupart vivent sous les tropiques, trois espèces peuplent la nature française et une est présente en Côtes d’Armor, notamment sur le site du Château du Guildo. L’association ASPER propose de mieux les connaître au travers d’une soirée conférence et sortie de terrain (sous réserve des conditions météo pour la sortie). _Samedi 18 septembre à 20h_ Durée indicative 2h – Prévoir des chaussures de randonnée, vêtements chauds et de pluie selon la météo ainsi qu’une lampe torche. **Atelier « Les secrets de l’œil »** L’œil perçoit plusieurs centaines d’informations par seconde. Partons à la découverte de nos yeux, essayons de comprendre comment ils fonctionnent et amusons-nous à tromper notre cerveau ! Par l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest, réseau associatif d’éducation populaire à la science et par la science. _Samedi 18 septembre : après-midi ; Dimanche 19 septembre : matin et après-midi_ Public : enfants de 7 à 12 ans Accueil en continu dans la limite de 10 personnes. **Atelier « S’initier à la macrophotographie »** Réalisez une série d’images en macro et découvrez ce que la photographie peut révéler du patrimoine du château et du site du Guildo. Matériel conseillé : smartphone ou appareil photo avec option “macro” . Par Marynn Gallerne, photographe _Samedi 18 septembre après-midi* et dimanche 19 septembre matin** et après-midi* (* à 14h, 15h, 16h et 17h. ** à 10h et 11h)_ Public : tout public à partir de 8 ans Durée indicative 45 min – 10 personnes maximum par créneau. **Atelier « Découverte de techniques photographiques anciennes »** Cet atelier vous invitera à découvrir une méthode de prise de vue ancienne en réalisant une photo du château du Guildo à l’aide d’une chambre photographique comme le faisaient les pionniers. Dans un second temps vous préparerez votre révélateur à base de café afin de développer vous-même votre photographie. Vous repartirez ainsi avec l’unique exemplaire de votre photo ! Par Vincent Paulic, photographe _Samedi 18 septembre après-midi* et dimanche 19 septembre matin** et après-midi* (* à 14h, 15h, 16h et 17h. ** à 10h et 11h)_ Public : tout public à partir de 8 ans Durée indicative 45 min – 12 personnes maximum par créneau. _**Pour les animations, ateliers et la conférence, jauges limitées : inscription sur place.**_ En partenariat avec l’association Le temps des sciences, association de promotion de la culture scientifique, technique et industrielle basée à Saint-Brieuc.

Entrée gratuite, passe sanitaire obligatoire. Inscription sur place, jauges limitées.

Le chantier du château du Guildo touche à sa fin. Un nouveau parcours permanent d’interprétation et des dispositifs de médiation adaptés aux personnes déficientes visuelles sont à découvrir.

Château du Guildo Route du Guildo, 22130, Créhen Créhen Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00