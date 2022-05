Redadeg sur l’île de Groix ile de groix Ile de Groix Catégories d’évènement: Ile de Groix

La REDADEG (course pour la langue bretonne) passera pour la première fois à Groix cette année ! Le témoin arrivera à Port-Tudy à 14h30 et remontera jusqu’au bourg en passant par l’Ehpad pour finir sur la ligne d’arrivée sur le parking de la salle des fêtes. Il y aura de la musique, des crêpes et d’autres stands pour célébrer la culture et la langue bretonne à Groix. Venez nombreux ! Dait niverus ! La REDADEG passera pour la première fois à Groix cette année ! ile de groix port-tudy Ile de Groix Morbihan

