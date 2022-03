Redadeg dans le Pays d’Auray école ND des Fleurs à Locoal-Mendon Locoal-Mendon Catégories d’évènement: Locoal-Mendon

Morbihan

Redadeg dans le Pays d’Auray école ND des Fleurs à Locoal-Mendon, 24 mars 2022, Locoal-Mendon. Redadeg dans le Pays d’Auray

école ND des Fleurs à Locoal-Mendon, le jeudi 24 mars à 18:00

La Redadeg traversera le Pays d’Auray le dimanche 22 mai 2022. On se réunit le jeudi 24 mars à Locoal-Mendon à partir de 18h (école ND des Fleurs) avec au programme : -le travail à mener les prochaines semaines (convoi, communication, collaboration avec les écoles, vente de kms, échanges avec les mairies…) -le point sur la fête à Locmariaquer à l’arrivée du témoin N’hésitez pas à convier plus largement les gens autour de vous, c’est ouvert à tous. [https://www.facebook.com/steven.redadegbroanalre.3](https://www.facebook.com/steven.redadegbroanalre.3) réunion à l’école ND des Fleurs à Locoal-Mendon à 18h école ND des Fleurs à Locoal-Mendon Rue de Kinvara 56550 LOCOAL MENDON Locoal-Mendon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:00:00 2022-03-24T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Locoal-Mendon, Morbihan Autres Lieu école ND des Fleurs à Locoal-Mendon Adresse Rue de Kinvara 56550 LOCOAL MENDON Ville Locoal-Mendon lieuville école ND des Fleurs à Locoal-Mendon Locoal-Mendon Departement Morbihan

école ND des Fleurs à Locoal-Mendon Locoal-Mendon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locoal-mendon/

Redadeg dans le Pays d’Auray école ND des Fleurs à Locoal-Mendon 2022-03-24 was last modified: by Redadeg dans le Pays d’Auray école ND des Fleurs à Locoal-Mendon école ND des Fleurs à Locoal-Mendon 24 mars 2022 école ND des Fleurs à Locoal-Mendon Locoal-Mendon Locoal-Mendon

Locoal-Mendon Morbihan