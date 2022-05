Redadeg Botmeur, 25 mai 2022, Botmeur.

Redadeg Botmeur

2022-05-25 05:00:00 – 2022-05-25 06:30:00

Botmeur Finistère

Une course de relais solidaire pour la langue bretonne. Sur le chemin de la course le café associatif O p’ti Boneur vous propose ptit dej’ et Cocktail vitaminé.

+33 9 61 20 26 11

Botmeur

