Redadeg 2022 – Fest-Noz Penmarch, 23 mai 2022, Penmarch.

Redadeg 2022 – Fest-Noz Rue des Naufragés Le Vieux Phare Penmarch

2022-05-23 – 2022-05-23 Rue des Naufragés Le Vieux Phare

Penmarch Finistère

Redadeg, la grande course en faveur de la langue bretonne, passera dans le Pays Bigouden les 23 et 24 mai. nElle arrivera par Combrit vers 18h00 et traversera les communes de Pont-l’Abbé, Plomeur, Le Guilvinec, Penmarc’h , Saint-Jean Trolimon et Plonéour-Lanvern. nPlusieurs animations sont prévues pour accompagner le passage de la course. nA Combrit, vers 18h, des chorales et le bagad seront présents pour animer le début de soirée, les participants pourront prendre part à un pique nique. nUn peu plus tard, entre 20h30 et 22h30, des festivités auront lieu au pied du Vieux Phare, à Penmarc’h : un fest noz est prévu en présence de Bernard Breton, Yannick Péron, Klervi Rivière, Marie-Aline Lagadic. nEnfin vers 22h30, au centre ville de Plonéour, un casse-croûte accueillera les relayeurs, présence du bagad et du cercle celtique. Également défilé d’enfants au centre ville de Pont-l’Abbé.

Rue des Naufragés Le Vieux Phare Penmarch

