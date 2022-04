Redadeg 2022 Cité médiévale Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Redadeg 2022 Cité médiévale, 22 mai 2022, Guérande. Redadeg 2022

Cité médiévale, le dimanche 22 mai à 10:00

Les familles, jeunes et moins jeunes, enfants, parents et grands-parents courent ensemble. **L’enjeu est de transporter un message en breton à travers la Bretagne**, sans s’arrêter et le grand gagnant est la langue bretonne. La Redadeg 2022 s’élancera de Vitré (35) le 20 mai et arrivera à Vannes (56) le 28 mai. **Elle passera le dimanche 22 mai par Guérande.** La Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous Cité médiévale 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T14:00:00

Guérande Loire-Atlantique