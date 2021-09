Roubaix Salle Watremez Nord, Roubaix Réda Taliani Salle Watremez Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Réda Taliani Salle Watremez, 30 octobre 2021, Roubaix. Réda Taliani

Salle Watremez, le samedi 30 octobre à 20:30

**_Concert organisé l’association “Le courage de Dounia”, en partenariat avec “Le Cercle des Aidants Familiaux” et “Entre 2 Rives_** Billetterie ouverte à l’Office de Tourisme de Roubaix ( 3 bis rue du chemin de fer – 59100 Roubaix) ⚠️⚠️⚠️ ATTENTION PAIEMENT EN ESPÈCES UNIQUEMENT !!!!! Si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’office du tourisme de Roubaix, envoi possible des billets (+ 1,60 € frais d’envoi lettre suivie) après paiement via Paypal : [[lecouragededounia@gmail.com](mailto:lecouragededounia@gmail.com)](mailto:lecouragededounia@gmail.com) Tous les bénéfices serviront à emmener des enfants en situation de handicap♿ à la montagne⛰.❌❌❌ RÉSERVEZ VITE VOS PLACES !!! ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ ATTENTION PLACES LIMITÉES

Entrée 20 € sur réservation / 30 € sur place

Concert Salle Watremez 9 rue de l’Hospice, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T20:30:00 2021-10-30T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Salle Watremez Adresse 9 rue de l'Hospice, Roubaix Ville Roubaix lieuville Salle Watremez Roubaix